В Киеве вооруженный водитель устроил гонки с полицией: опубликованы фото

В ночь на 4 апреля в Киеве вооруженный молодой человек на угнанном авто устроил гонки с патрулем полиции.

Об этом рассказал у себя на странице в Facebook сотрудник Национальной полиции Евгений Зборовский.

Он отметил, что нарушителя выявили по номерному знаку, который согласно базе, принадлежал другому авто. При попытке полицейских наладить контакт водитель потянулся за предметом, похожим на пистолет, а затем решил сбежать. Однако спустя несколько минут погони его удалось задержать. В авто полицейские обнаружили комплект номеров иностранной регистрации.

"Патрульные, которые лучше знают местность догоняют беглеца, он продолжает бежать придомовой территории постоянно создавая аварийные ситуации, немного отрывается и исчезает из виду. Патрульные блокируют все выезды и идут в темноту искать вооруженного мужчину, который уже продемонстрировал, что готов рисковать и просто не сдастся. Полицейские замечают припаркованный автомобиль от которого начал бежать темный силуэт, одно ускорение, контакт и на руках молодого парня защелкнулись наручники. У него в рюкзаке пистолет и нож", - рассказал Зборовский.

После задержания молодой человек признался, что угнал авто в другом городе, данные об этом зафиксированы полицией. В ходе погони никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 30 марта в Николаеве автомобиль такси врезался в полицейскую машину, пытаясь скрыться с места. Одному из полицейских автомобилей удалось заблокировать нарушителю дорогу, а второй патруль стал сзади такси. После этого таксиста удалось задержать.