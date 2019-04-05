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​Российские оккупанты показали, как используют на Донбассе "сирийские технологии": видео

пятница, 05 апреля 2019, 10:31

Российские оккупанты открыто демонстрируют так называемые сирийские технологии, которые они применяют против украинских военнослужащих на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано в сообществе "Вернись живым" в Facebook.

"Российские оккупанты применяют на Донбассе "сирийские технологии". Они не просто не скрывают, что разоряют нашу землю, но и запросто позволяют "журналисту" с РФ продемонстрировать, как укрепляют свои блиндажи и где научились устанавливать огневые точки", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что соответствующее видео было снято одним из российских пропагандистов вблизи временно оккупированного поселка Крутая Балка.

"И мы знаем, что боевики там недаром прячутся и боятся - напротив оборону держат лучшие сыновья и дочери Украины.

Военные прикрывают нас от "сирийских технологий", от ужаса, боли и грязи войны , - пишут в сообществе.

Как сообщал "Апостроф", появилось впечатляющее видео ликвидации бойцами ВСУ двух оккупантов и уничтожения вражеской техники с боеприпасами на Донбассе.

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