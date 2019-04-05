​Тройная месть: волонтер показал снятое с воздуха видео смертельного удара ВСУ по боевикам

Появилось впечатляющее видео ликвидации бойцами ВСУ двоих оккупантов и уничтожения вражеской техники с боеприпасами на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

"Бойцы группы К-2 из 54-й механизированной бригады снова отличись. Уничтожили УРАЛ оккупантов вместе с боекомплектом, который только доставили на одну из позиций в районе поселка Золотое и начали разгружать.

За действиями оккупантов наблюдали, их вели с воздуха. Дождались момента начала разгрузки и за пару минут полностью уничтожили. Полностью!!!", - сообщил волонтер.

По его словам, также серьезно был поврежден МТЛБ, который "смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции".



В этой операции, как сообщил Мысягин, кроме техники и бк, были уничтожены два оккупанта, и один был ранен.

Как сообщил "Апостроф", украинские военные снова устроили "шмаки-бум" на Донбассе, уничтожив на позициях боевиков стратегически важную технику.