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​"200 бригаду" пополнили наемники из Сербии и России, воевавшие на Донбассе: фото

суббота, 06 апреля 2019, 07:28

Стало известно о ликвидации на Донбассе двух боевиков НВФ: гражданина Сербии Сергея Сухарева и гражданина РФ Игоря Адбулвалеева.

Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200_бригада 04.04.19 пополнилась очередным бойцом Сухарев Сергей (болезнь), наёмник из Сербии", - написал офицер.

Днем ранее был ликвидирован наемник из России.

"200_бригада 03.04.19 пополнилась очередным бойцом Абдулвалеев "Абдула" Игорь из Челябинска рф. В боевых действиях против Украины принимал участие с 2014 года, в боях за Донецкий аэропорт, настоящий момент "мл.л-т" - ОШБ РГ "ДНР", в/ч 08830", - говорится в сообщении.

Известно, что Абдулвалеев с ноября 2014 года занесен в базу "Миротворца". Боевик НВФ награжден медалью "за боевые заслуги".

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали российского наемника, который воевал на стороне боевиков.

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