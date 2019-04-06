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На Донбассе уничтожили новейшее российское вооружение: фото и подробности от волонтеров

суббота, 06 апреля 2019, 10:59

Украинские военнослужащие на Донбассе в течение суток уничтожили два современных российских комплексы радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает волонтер Роман Бурко в Facebook.

"За 2 суток дважды в разных местах сожгли на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы СБ-341В "Леер-3". 02 / 04/19 у н. п. Коньково, 04/04/19 двигался от н. п. Старобешево", - говорится в сообщении.

По словам Бурка, этот комплекс фиксировался волонтерами на оккупированной территории Донбасса на видео в 2015 и 2016 годах.

Официально система "Леер-3" называется "передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи стандарта GSM, забрасывается аэродинамически". Комплекс предназначается для подавления GSM-связи с помощью препятствий, которые передает БПЛА "Орлан-10" (2 единицы имеет в комплекте).

Как сообщал "Апостроф", появилось впечатляющее видео ликвидации бойцами ВСУ двух оккупантов и уничтожение вражеской техники с боеприпасами на Донбассе.

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