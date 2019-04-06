​Санаторий ДНР: соцсети повеселила жесткая фотожаба с наемником из России на "отдыхе"

В сети появилась жесткая фото жаба с ликвидированным российским боевиком на Донбассе.

Соответствующий снимок опубликовал Фашик Донецкий в Twitter.

"Солдат из России проводит свой отпуск в лечебно-оздоровительном центре ДНР", - подписан снимок, на котором изображен мертвый боевик в морге.

Под постом появились не менее жесткие комментарии.

"Примеряет на себя образ "Груза 200"", "Оздоровительный профилакторий!!!", "Хороший санаторий тихий наверно конкурсы веселые", "...и тётя любуется", "Какой-то он, не свежий", "Удобная постель, приятная компания, комфортная глубина", "ЗЕМЛЯ ТЕБЕ АДОМ 200", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали российского наемника, который воевал на стороне боевиков.