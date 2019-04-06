Смертельный страйк: офицер ВСУ показал видео мастерского удара по боевикам

В сети показали очередные кадры уничтожения позиций пророссийских оккупантов на востоке Украины.

На YouTube-канале офицера ВСУ Анатолия "Штирлица" показали видео уничтожения боевой группы противника.

"В начале марта воины из боевой группы К-2 54 ОМБр сделали феерический "Страйк", результатом которого является ликвидация пулеметчика и позиции российско-оккупационных войск. Это видео с шедевральным выстрелом немного потерялось, но я решил что вы должны увидеть мастерство наших воинов! Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - говорится к подписи к видео.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Объединенных силах опознали и опубликовали данные и фото ликвидированных за март боевиков оккупационных войск на Донбассе.