Стала известна фамилия бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера под Песками: фото

Вечером в пятницу, 5 апреля, в районе села Пески, Донецкой области, снайпером боевиков так называемой ДНР был убит военнослужащий ВСУ Юрий Фармагей.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.

По ее словам, после 18:00 под Песками боевики открыли огонь по позициям украинских бойцов. Старший солдат, пулеметчик Юрий Фармагей открыл огонь в ответ, однако был убит пулей снайпера.

"Юрий Николаевич Фармагей родился в 1972 году. Герой жил в селе Огиевка Гайсинского района Винницкой области. Служил пулеметчиком в 57-й бригаде. Юрия оплакивают двое сыновей, один из которых - морской пехотинец, а также двое внуков. За мужество и героизм старший солдат Юрий Фармагей будет награжден (посмертно). Прощание с погибшим героем состоится в начале недели", – пишет Высоцкая.

Напомним, как сообщал "Апостроф", на Донбассе в начале апреля погибли военнослужащие ВСУ Яна Червона с позывным "Ведьма" и Александр Милютин с позывным "Дед".