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Кличка "Сопилка": в сети показали фото свежего "груза 200" у боевиков ЛНР

воскресенье, 31 марта 2019, 02:41

На Донбассе "бригада 200" пополнилась очередным боевиком: на мине подорвался Сопильняк Владислав по кличке "Сопилка".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

Боевика ликвидировали 23 марта, но об этом стало известно лишь сейчас. ""Бригада 200" 29.03.19 пополнилась очередным бойцом Сопильняк "Сопилка" Владислав, разрыв мины", - написал Штефан.

По данным сайта "Миротворец", Сопильняк Владислав Валерьевич родился 19 декабря 1970 года в городе Хрустальный Луганской области.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидирован боевик "Псих" из батальона писателя-боевика Прилепина.

Также ранее в сети показали видео удара украинских военных - как бойцы ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

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