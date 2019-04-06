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"Ужалил" снайпер: в сети показали фото россиянина по кличке "Танкист", ликвидированного на Донбассе

суббота, 06 апреля 2019, 12:59

4 апреля в зоне боевых действий на востоке Украины был ликвидирован очередной представитель российских оккупационных войск.

Как говорится в Telegram-канале Анатолия "Штирлица", боевика ликвидировал снайпер.

По информации канала, боевика ликвидировали в Приазовье.

"Паршин "Танкист" Виктор. Приехал из г. Сургут, Россия. Ужалил снайпер", - говорится в сообщении.

Информация о боевике опубликована в базе данных сайта "Миротворец". Там указано, что по профессии погибший - товарный оператор в ООО "Сургут перевалка". Также известно, что "Танкист" родился в 1981 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно о ликвидации на Донбассе двух боевиков НВФ: гражданина Сербии Сергея Сухарева и гражданина РФ Игоря Адбулвалеева.

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