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В Кривом Роге дети погибли при пожаре в жилом доме: фото с места трагедии

суббота, 06 апреля 2019, 11:05

В Кривом Роге Днепропетровской области во время пожара погибли три человека, в том числе двое детей.

Как сообщает ГСЧС в области, сообщение о пожаре поступило ранним утром 6 апреля.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела троих человек, из них два ребенка (отец 1973 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2009 года рождения). Кроме того, во время пожара пострадало три человека, из них один ребенок (мать 1982 года рождения, бабушка 1960 года рождения, мальчик 2017 года).

Огонь повредил конструкции дома, мебель и домашние вещи. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Причину пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 31 марта в Черниговской области неизвестные избили двоих пожарных, которые ликвидировали возгорание.

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