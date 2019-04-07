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​На Донбассе боевик "Медведев" убил боевика "Белку": фото "героев"

воскресенье, 07 апреля 2019, 18:49

Стало известно о ликвидации боевиком НВФ на Донбассе своего "собрата".

Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter.

"Лондаренко Александр Геннадьевич "Белка" (28/09/86, Донецк, https://myrotvorets.center/criminal/londarenko-aleksandr-gennadevich/ …) убит 01-03/04/17 "братом по оружию", членом роа Медведевым (https://myrotvorets.center/criminal/medvedev-oleg-sergeevich/ …) груз 200", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Земля стекловатой...", "Медведеву надо медаль от ВСУ. Молодец", "Ну.. на медаль, допустим, не настрелял, но на значок точно!", "С закруткой на спине", "Брат-2 грохнул Брата-1. Смотрите продолжение легендарного российского киношедевра", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась жесткая фотожаба с ликвидированным российским боевиком на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ликвидировали российского наемника, который воевал на стороне боевиков.

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