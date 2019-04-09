Еще один ключевой подозреваемый в деле Гандзюк сделал громкое заявление: фото

Заместитель руководителя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук, фигурирующий в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление на увольнение.

Документ Рищук опубликовал 8 апреля на своей странице в Facebook.

"Я верю, что рано или поздно найдём настоящего заказчика. Что касается меня – я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика. А для себя делаю вывод: меня кто-то очень боится. Вернее, моей активной работы на округе 186. У меня есть силы и возможности, и я буду так же трудиться на округе на зло врагам и на радость и благо людей. Спасибо вам, жители округа 186 за поддержку", - написал он.

Ситуацию прокомментировал юрист Маси Найем.

"Уже три человека подали президенту заявления об увольнении. И ни один еще не уволен: Юрий Луценко, Андрей Гордеев и вот сегодня - Евгений Рищук", - написал он в Facebook.

Отметим, что сама Гандзюк называла Рищука вероятным заказчиком нападения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что подозреваемый по делу об убийстве Гандзюк срочно слег в больницу накануне суда.