Офицер ВСУ показал крупным планом видео удара по боевикам под Авдеевкой

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал видео мощного удара по боевикам на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Авдеевская промка ... Двойной "Страйк". Комментарии излишни, просто посмотрите", - подписал видео офицер на своей странице в Telegram.

На кадрах действительно можно увидеть, мощный удар украинских военнослужащих по позициям боевиков в районе Авдеевской промзоны. Ответный залп по боевикам сопровождается украинской патриотической песней.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ представил новые данные о ликвидированных на Донбассе боевиков НЗФ во время мощного удара украинских военнослужащих.

Ранее российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в результате недавнего удара сил ООС по позициям противника в Донбассе.