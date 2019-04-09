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Под Кривым Рогом простились с 23-летним бойцом ВСУ: опубликованы фото

вторник, 09 апреля 2019, 15:44
Фото: соцсети

Во вторник, 9 апреля, под Кривым Рогом простились с бойцом Иваном Лисицей, который погиб на Донбассе в ночь с 6 на 7 апреля в районе Вольного.

Об этом сообщает Первый Городской.

Известно, что с 6 на 7 апреля в районе хутора Вольный боевики открыли огонь, из-за чего ответки ждать долго не пришлось. Иван Лисица вместе с сослуживцами открыли ответный огонь. В итоге, украинские бойцы ликвидировали троих боевиков и еще одного ранили, потеряв двух своих бойцов. Среди погибших был и Иван.

Ему 3 апреля только исполнилось 23 года. Парень уроженец Широковского района Днепропетровской области (село Вишневое). Был солдатом-гранатометчиком 54-й отдельной механизированной бригады.

В семье он был самым младшим, у Ивана остались два брата и сестра. Служить на Донбасс боец пошел с 18 лет, на момент смерти у него длился третий контракт.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковске простились с 19-летним бойцом ВСУ.

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