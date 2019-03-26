В Ивано-Франковске простились с 19-летним бойцом ВСУ: опубликованы фото

26 марта в Ивано-Франковске простились с защитником Украины Артуром Бурлакой, который погиб в противостоянии с боевиками на Донбассе.

Как сообщает региональная пресса, попрощаться с 19-летним воином пришли родные, друзья, одноклассники, знакомые и просто много неравнодушных жителей города.

Артур Бурлака служил контрактником в 108 отдельном горно-штурмовом батальоне 10 бригады. Военнослужащий погиб 22 марта во время обстрела.

После панихиды и прощания, тело защитника Родины отвезли на городское кладбище, где похоронили на Аллее славы.

"Их смена несла службу на отдаленной позиции. Он был в отдыхающей смене, когда к ним попытались подойти, начался бой. Пока мы добежали до того места, он начал вести огонь из пулемета. Огнестрельное ранение в голову несовместимо с жизнью. Мы сразу видели в нем будущего командира, хотя это был его первый контракт. На передовой он был с нами семь месяцев",- рассказал во время прощания с бойцом старший лейтенант Виктор Попелюк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 20 марта в городе Бара Винницкой области прошло прощание с воином 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Русланом Слисаренко.