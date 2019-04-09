РУС. | УКР.

вторник, 9 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

9 апреля

00:23
В оккупированном Крыму после пьяной драки умер командир боевиков ДНР: фото

8 апреля

23:58
Возвращается: в Крыму появился поезд из трагической истории крымских татар
23:24
​Будет поздно: у Порошенко объяснили свою позицию по дебатам
22:59
​Синоптики рассказали о грядущих дождях в Украине
22:28
​ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
21:59
​В Киеве объявили в розыск опасного преступника: вся полиция на ушах
21:32
​Новинский призвал Раду не рассматривать закон о языке и принять Избирательный кодекс
21:11
Заговор против Украины в ПАСЕ: стали известны подробности, видео
21:10
В куртке на голое тело: Лобода обескуражила пикантными фото
20:45
Лучшая теннисистка Украины восхитила фанатов сексуальным образом на корте: опубликовано фото
20:29
​Новые потери на Донбассе: боевики убили бойца ВСУ
20:00
Футбольный арбитр сделал предложение коллеге прямо на поле: опубликовано трогательное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В оккупированном Крыму после пьяной драки умер командир боевиков ДНР: фото

вторник, 09 апреля 2019, 00:23

Известный на Донбассе командир 2 отделения 3 взвода боевиков ДНР Павел Буденков 1993 года рождения по прозвищу "Паштет" получил тяжелые травмы в ходе пьяной драки в оккупированном Крыму, вследствие чего скончался.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Отмечается, что "Паштет" поехал в Крым с целью отдохнуть, однако уже 3 апреля попал в реанимационное отделение крымской больницы с травмами, нанесенными ему предположительно в ходе бытового конфликта.

У указанного боевика также есть профиль на сайте "Миротворец" от января 2015 года, где указано, что он начинал "карьеру" в рядах боевиков с должности стрелка.

Как сообщал "Апостроф", 7 марта стало известно, что на Донбассе боевик по прозвищу "Медведев" ликвидировал боевика по прозвищу "Белка". Пользователи соцсетей предложили "выдать "Медведеву" памятный знак" от ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: