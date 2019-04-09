В оккупированном Крыму после пьяной драки умер командир боевиков ДНР: фото

Известный на Донбассе командир 2 отделения 3 взвода боевиков ДНР Павел Буденков 1993 года рождения по прозвищу "Паштет" получил тяжелые травмы в ходе пьяной драки в оккупированном Крыму, вследствие чего скончался.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Отмечается, что "Паштет" поехал в Крым с целью отдохнуть, однако уже 3 апреля попал в реанимационное отделение крымской больницы с травмами, нанесенными ему предположительно в ходе бытового конфликта.

У указанного боевика также есть профиль на сайте "Миротворец" от января 2015 года, где указано, что он начинал "карьеру" в рядах боевиков с должности стрелка.

Как сообщал "Апостроф", 7 марта стало известно, что на Донбассе боевик по прозвищу "Медведев" ликвидировал боевика по прозвищу "Белка". Пользователи соцсетей предложили "выдать "Медведеву" памятный знак" от ВСУ.