РУС. | УКР.

вторник, 9 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

9 апреля

10:19
Известный российский боксер согласился на бой с Усиком
10:12
Евгения Власова выпустила первую песню после тяжелой болезни
10:10
Звезда "Игры престолов" показала фото из больницы после операции на мозге
10:05
Марсианские пейзажи: известный фотограф показал свежие снимки незаконной добычи янтаря на Полесье
09:58
Армия США получит боевые машины нового поколения: фото
09:41
Война на Донбассе: появилось видео мощного взрыва на позициях боевиков
09:40
Один стилист: Катя Осадчая повторила образ Тины Кароль
09:32
Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе
09:31
В США умер известный голливудский актер
09:29
​Евро упал ниже важной психологической отметки: официальный курс от НБУ
09:26
На помощь украинским бойцам летит элитный спецназ США: фото и интересные факты
09:25
Советник Авакова рассказал о приоритетном назначении Зеленского в случае его избрания
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На помощь украинским бойцам летит элитный спецназ США: фото и интересные факты

вторник, 09 апреля 2019, 09:26

В Украину для обмена опытом вылетели более 150 бойцов элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США Screaming Eagles.

Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.

Американцы будут обмениваться опытом с бойцами ВСУ на Яворивском полигоне.

Отметим, что 101-я дивизия входит в 18-й воздушно-десантный корпус армии США. Официальное название "Клекочущее орлы" (Screaming Eagles) происходит от изображения белоголового орлана на эмблеме.

Дивизия была основана 15 августа 1942. Принимала участие во Второй мировой войне (прославилась в Нормандской, Голландской воздушно-десантных операциях, оборонительных сражениях в ходе Арденнской операции) и Вьетнамской войне.

За семь лет боевых действий во Вьетнаме дивизия потеряла 4011 человек погибшими и 18 259 ранеными. В 1971 году подразделения 101-й дивизии взяли окончательную участие в боевых действиях, осуществляя частичную поддержку военной операции проведенной армией Южного Вьетнама под кодовым названием "Лам Сон 719" - операции по вторжению в южный Лаос.

Подразделения 101-й дивизии с захваченным немецким флагом. Нормандская операция. 1944

Солдаты 1-й бригады 101-й дивизии в траншеях ведут бой с Вьетконгом

Также Screaming Eagles участвовали в афганской войне и в войне в Персидском заливе.

Солдаты 101-й дивизии во время проведения операции в Афганистане

101 дивизия фигурирует в фильмах "Поле битвы", "Спасти рядового Райана", "Братья по оружию", "Охотник на оленей", "Трансформеры 3: Темная сторона Луны" и других.

Участие 101-й дивизии во Второй мировой и Вьетнамской войнах отражено в компьютерных играх Call of Duty, Call of Duty: United Offensive, Brothers in Arms, Conflict: Vietnam, Company of Heroes, Medal of Honor.

Во вспомогательном подразделении дивизии служил знаменитый рок-гитарист Джими Хендрикс.

Как сообщал "Апостроф", появились фото, как бомбардировщики B-52 ВВС США проводят учения по отработке ядерных ударов по России. Известно, что отработка ударов по Калининградской области была совершена дважды – 14 и 20 марта.

Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместные стрельбы в Черном море с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто", который входит в состав НАТО.

В марте в Европе прошли учения Platinum Eagle-2019 с участием военных Украины и НАТО.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мир или хаос: семь важных пунктов внешней политики Зеленского

Обманный маневр: Путин затеял хитрую игру в Украине перед выборами

Есть реальная опасность, что Россия пойдет на Одессу - американский генерал

Зачем Бойко ездил в Москву: два главных вопроса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: