На помощь украинским бойцам летит элитный спецназ США: фото и интересные факты

В Украину для обмена опытом вылетели более 150 бойцов элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США Screaming Eagles.

Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.

Американцы будут обмениваться опытом с бойцами ВСУ на Яворивском полигоне.

Отметим, что 101-я дивизия входит в 18-й воздушно-десантный корпус армии США. Официальное название "Клекочущее орлы" (Screaming Eagles) происходит от изображения белоголового орлана на эмблеме.

Дивизия была основана 15 августа 1942. Принимала участие во Второй мировой войне (прославилась в Нормандской, Голландской воздушно-десантных операциях, оборонительных сражениях в ходе Арденнской операции) и Вьетнамской войне.

За семь лет боевых действий во Вьетнаме дивизия потеряла 4011 человек погибшими и 18 259 ранеными. В 1971 году подразделения 101-й дивизии взяли окончательную участие в боевых действиях, осуществляя частичную поддержку военной операции проведенной армией Южного Вьетнама под кодовым названием "Лам Сон 719" - операции по вторжению в южный Лаос.

Подразделения 101-й дивизии с захваченным немецким флагом. Нормандская операция. 1944

Солдаты 1-й бригады 101-й дивизии в траншеях ведут бой с Вьетконгом

Также Screaming Eagles участвовали в афганской войне и в войне в Персидском заливе.

Солдаты 101-й дивизии во время проведения операции в Афганистане

101 дивизия фигурирует в фильмах "Поле битвы", "Спасти рядового Райана", "Братья по оружию", "Охотник на оленей", "Трансформеры 3: Темная сторона Луны" и других.

Участие 101-й дивизии во Второй мировой и Вьетнамской войнах отражено в компьютерных играх Call of Duty, Call of Duty: United Offensive, Brothers in Arms, Conflict: Vietnam, Company of Heroes, Medal of Honor.

Во вспомогательном подразделении дивизии служил знаменитый рок-гитарист Джими Хендрикс.

