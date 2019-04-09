Опубликовано мощное видео учений украинского спецназа

Силы специальных операций (ССО) ВСУ прошли подготовку, видео которой опубликовали в сети.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Воинов отдельных подразделений готовили к выполнению тяжелых задач в зоне проведения АТО. Отмечают, что такие тренировки для бойцов проводят на земле, в воздухе, на воде и под водой ежедневно.

"И когда будет получена команда на выполнение боевой задачи, подразделение Сил специальных операций не оставит врагу шанса", - заявили в пресс-службе ООС.

Напомним, с 1 апреля в Украине стартовал весенний призыв в армию. Он будет длиться три месяца - до 30 июня.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась видеозапись учений боевиков так называемой ЛНР, в частности снайперов и пулеметчиков.