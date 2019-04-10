Масштабный погром в поезде "Укрзализныци": появилось новое видео с фанатами

Появилось новое видео с футбольными фанатами львовских "Карпат", которые разгромили 6 апреля вагоны в поезде Львов - Запорожье.

Запись опубликована на YouTube Татьяной Красняк.

"Футбольные фанаты в количестве 250 челове в алкогольном опьянении разбомбили 5-й вагон в пух и прах, творится беспредел, стекла выбиты, огнетушители использованы не по назначению, все стены разрисованы, ужасный вандализм, людей с этого вагона и с прилегающих "переселили" в другие вагоны", - говорится в подписи к ролику.

На записи видно, как на станции Хмельницкий огромный отряд полиции окружил вагон.

Известно, что полицию вызвали почти на каждую станцию по маршруту поезда, но ни один из копов ничего не предпринял для усмирения хулиганов. В "Укрзализныце" заявили, что в результате было разбито 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя.

Как сообщал "Апостроф", неизвестные забросали камнями поезд Запорожье-Киев, выбив стекла в нескольких вагонах.