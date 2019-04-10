Месть за "Деда" и "Ведьму": волонтер показал видео смертельного удара по боевикам ЛНР

Бойцы Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения на Донбассе ликвидировали наблюдательный пункт боевиков так называемой ЛНР.

Соответствующее видео публикует на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, бойцы 46-ого батальона "Донбасс-Украина" нанесли удар по боевикам из нового украинского комплекса "Фагот".

"За Яну Червоную и Сашу Милютина… В районе населенного пункта Калиново 46-й батальон "Донбасс - Украина" , из ПТРК "ФАГОТ", уничтожил наблюдательный пункт, откуда террористы корректировали огонь по позициям батальона", – говорится в подписи к видео.

Боевики понесли потери, один человек убит и еще один ранен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 апреля на Донбассе в результате обстрела позиций украинских войск со стороны оккупантов погибли двое военных - Яна Червона и Александр Милютин.