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​Горят день и ночь: офицер ВСУ показал видео последствий удара по боевикам под Ясиноватой

среда, 10 апреля 2019, 09:47

В сети появилось видео последствий сокрушительного удара ВСУ по позициям боевиков на Донбассе.

Соответствующие кадры опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Ясиноватская развязка продолжает днем и ночью чего полыхать... Скорее ватрушки меры безопасности нарушают и играют с огнем", - он подписал видео.

На кадрах можно увидеть, что над тем, что осталось от позиций боевиков, поднимаются клубы дыма.

Как сообщал "Апостроф", появилось впечатляющее видео ликвидации бойцами ВСУ двоих оккупантов и уничтожения вражеской техники с боеприпасами на Донбассе.

Ранее украинские военные снова устроили "шмаки-бум" на Донбассе, уничтожив на позициях боевиков стратегически важную технику.

Также сообщалось, что 7 апреля на Донбассе ликвидировали боевика Родного Евгения по кличке "Нос".

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