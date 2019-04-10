На Донбассе ликвидирован снайпер из России: опубликовано фото

На Донбассе ликвидировали российского наемника, снайпера боевиков Андрея Захарова.

Об этом сообщает блогер под ником IgorGirkin в Twitter, публикуя фото боевика.

Захаров Андрей охоту на укров закончил... 20.07.1983-09.04.2019, - говорится в подписи к фото.

Известно, что боевик входил в базу "Миротворец". Исходя из ее данных, Захаров родом из Свердловской области (Нижний Тагил).

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.