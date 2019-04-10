Опубликовано новое видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал видео нового мощного удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

"Война не останавливается ни на минуту. Воины дают достойный отпор российскому агрессору. Поддерживайте, верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Вместе победим!" – подписал видео он.

На кадрах можно увидеть зарево от удара ВСУ, который попадает точно в цель.

Как сообщал "Апостроф", с начала суток, 10 апреля, боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего двое бойцов получили ранения.

Также в сети появилось новое видео мощного удара ВСУ, в результате которого удалось ликвидировать 12 боевиков.