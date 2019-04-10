Пассажирский автобус попал в смертельную аварию в Крыму: фото

В аннексированном Крыму рейсовый автобус вылетел в овраг, в результате чего один человек погиб и восемь получили травмы.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, публикуя фото с места аварии.

"Один человек погиб, один получил тяжелые телесные повреждения, семеро — телесные повреждения средней тяжести. Предварительная причина ДТП — отказ тормоза", - говорится в сообщении.

На данный момент все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря в России столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибли оба водителя и трое пассажиров одного из них, включая двух маленьких детей.

А в Казани (Россия) пассажирский автобус врезался в фуру: из 9 пострадавших двое госпитализированы с серьезными травмами.

Также в Чувашии (Россия) микроавтобус столкнулся с грузовиком.