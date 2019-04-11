Жестокое убийство украинки в США: появились новые жуткие подробности

Муж убитой в штате Висконсин (США) украинки Татьяны Гужвы Фуад Пашаев во время разговора с ее сестрой сам признался в ее убийстве.

Об этом уведомило издание Daily Register.

Двоюродная сестра убитой Юлия уточнила, что не заметила активности Татьяны в соцсетях в течении нескольких дней и позвонила ее супругу.

"Все мессенджеры Тани просматривались эти дни, мы это видели, но она не писала, не звонила. Потом я уже написала в Facebook Фуаду и спросила, что с Таней, почему она не отвечает? Он написал, что он уже на работе, а Таня еще спит с малышкой. Потом я снова спросила, он ответил, что Таня ушла на работу, а телефон оставила дома. Я попросила, чтобы она перезвонила, когда придет. Потом он говорил, что она куда-то уехала, потом – занята", – отметила она.

По ее словам, на следующий день родственники стали звонить на номер Татьяны, но ответил ее муж.

"Я спросила его, где Таня? Он тогда сказал: "Нету Тани". Снова задаю вопрос, он снова говорит: "Нету Тани". А потом произнес: "Я ее убил". После этих слов мы сразу связались с друзьями в США и попросили их вызвать полицию домой к Татьяне. Я снова набрала его и говорю, что, может, ты ошибаешься, может, ей нужна помощь, это плохая шутка. А он говорит, что убил ее еще в субботу", – рассказала сестра.

Полиция, прибыв на место, обнаружила тело девушки. Ее маленькой дочери на месте не было, в тот день она была с няней.

Пашаев был задержан полицейскими и доставлен в окружной суд. Ему предъявили обвинения, в материалах дела указывается, что орудием убийства стал нож. Известно, что обвиняемого могут отпустить под залог в 1 млн долларов.

В данный момент семья Татьяны обеспокоена вопросом переправки тела убитой из США в Украину, а также поиском адвокатов для усыновления ее ребенка.

"Нам нужно хотя бы по-человечески ее похоронить… Главный вопрос – как забрать Сабину. Думаю, Таня бы очень хотела, чтобы бабушка взяла внучку. Но мы пока даже не понимаем, как все это сделать. Пытаемся найти адвоката в этом штате, чтобы хотя бы узнать, что там произошло и что нам делать дальше. Сабина ведь считается американской гражданкой. Сейчас ее забрали социальные службы, она находится в какой-то семье. Но нам ничего неизвестно, где именно, кто за ней присматривает", – отметила Юлия.

По материалам Обозреватель

Как сообщал Апостроф, 4 апреля в Висконсине было найдено тело 23-летней гражданки Украины Татьяны Гужвы, которая, по предварительной версии, стала жертвой своего мужа Фуада Пашаева. В полиции подтвердили, что с августа 2018 года до января 2019 года с его стороны произошло 11 случаев домашнего насилия против Татьяны, и он обещал ее убить в случае обращения в полицию.