Новые подробности издевательств мужа-садиста над убитой в США украинкой

4 апреля в американском Висконсине было найдено тело мертвой 23-летней гражданки Украины Татьяны Гужвы, которая, по предварительной версии, стала жертвой своего мужа мужа Фуада Пашаева. В сети появились новые подробности произошедшего.

Как сообщают американские СМИ, женщина жаловалась на насилие со стороны супруга уже несколько месяцев назад.

Известно, что украинка вышла замуж за Пашаева в 2016 году, а проживало семейство в городе Уисконсин-Делс. У них остался годовалый ребенок.

Что касается Фуада Пашаева, то он злоупотреблял алкоголем. С августа 2018 года до января 2019 года с его стороны произошло 11 случаев домашнего насилия. Татьяна рассказывала, что муж обещал ее убить в случае обращения в полицию.

По данным местной прессы, украинка жаловалась на убийство ее щенка, удушение, заключение в ванной, повреждение телефона и даже метание в нее сковородки.

В начале января супруга арестовали, но отпустили под залог в 10 тысяч долларов, после чего запретили приближаться к жене и ребенку.

Как сообщал "Апостроф", гражданин Беларуси, разыскиваемый в своей стране за мошенничество, убил 36-летнего водителя такси ради наживы.