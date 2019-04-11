Опубликовано яркое видео об охотниках на снайперов боевиков на Донбассе

Украинские журналисты показали репортаж о тренировках украинских контр-снайперов, которые охотятся на боевиков в зоне ООС на Донбассе.
Репортаж был показан в эфире 5 канала.
Как сообщается, благодаря успешной работе контр-снайперов, боевики на Донбассе несут потери по крайней мере в три раза больше, чем несут украинские военные.
Отмечается, что для того, чтобы стать хорошим контр-снайпером военный должен быть хорошим стрелком, опытным охотником и хитрым браконьером.
"Если эти три черты совпадают, мы имеем хорошего снайпера и контр-снайпера", - рассказал боец спецподразделения СБУ Андрей.
На видео также показали учения военных на стрельбище, а также учения по маскировке.
Также в репортаже рассказали об одном из боевиков, ликвидированном контр-снайперами, который оказался гражданином России.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали яркое видео учений украинских военных в Азовском море.