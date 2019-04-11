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Опубликовано яркое видео об охотниках на снайперов боевиков на Донбассе

четверг, 11 апреля 2019, 07:56

Украинские журналисты показали репортаж о тренировках украинских контр-снайперов, которые охотятся на боевиков в зоне ООС на Донбассе.

Репортаж был показан в эфире 5 канала.

Как сообщается, благодаря успешной работе контр-снайперов, боевики на Донбассе несут потери по крайней мере в три раза больше, чем несут украинские военные.

Отмечается, что для того, чтобы стать хорошим контр-снайпером военный должен быть хорошим стрелком, опытным охотником и хитрым браконьером.

"Если эти три черты совпадают, мы имеем хорошего снайпера и контр-снайпера", - рассказал боец спецподразделения СБУ Андрей.

На видео также показали учения военных на стрельбище, а также учения по маскировке.

Также в репортаже рассказали об одном из боевиков, ликвидированном контр-снайперами, который оказался гражданином России.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали яркое видео учений украинских военных в Азовском море.

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