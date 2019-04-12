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Под Львовом мусорная "лавина" убила отца 14 детей: подробности трагедии

пятница, 12 апреля 2019, 07:20

В поселке Самбор Львовской области, на месте большой свалки трое лиц ромской национальности попали под мусорную "лавину", когда техника убирала мусор, одного из них – отца 14 детей, спасти не удалось.

Как отмечается, мужчины отправились на свалку в поисках металла, который можно было бы сдать в пункт приема металлолома. Попав под гору мусора, перемещаемого транспортом, двое из них сумели выкарабкаться, а третьего откопали, когда он был уже мертв.

Отмечается, что погибшему было 45 лет, он постоянно проживал на Закарпатье.

Полиция открыла уголовное производство по указанному факту, было установлено, что мужчины пробрались на свалку незаконно, поскольку она в данный момент представляет из себя режимный объект.

Журналистами был опрошен директор коммунального предприятия Евгений Квас, который отметил, что местные ромы часто проникали на объект и остановить их было практически невозможно.

"Как только осенью пришел на эту должность, сразу понял, что такое количество посторонних лиц на полигоне может обернуться бедой. Обращался в полицию, чтобы разогнали, но ... Один сторож на смене не может прогнать с 13 гектаров огражденной площади всех посторонних", - отметил он.

По материалам Высокий Замок

Как сообщал "Апостроф", город Чита в Российской Федерации столкнулся с настоящей экологической катастрофой и чрезвычайной ситуацией по причине наводнения улиц мусором и нечистотами. Согласно официальным данным статистики, именно в Чите больше всего безработных на востоке РФ – около 10% от общего количества населения, а также самый высокий показатель смертности.

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