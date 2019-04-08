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В России огромный город стал мусорной свалкой: фоторепортаж с душком

понедельник, 08 апреля 2019, 18:03

Город Чита в Российской Федерации (Забайкальский край) столкнулся с настоящей экологической катастрофой и чрезвычайной ситуацией по причине наводнения улиц мусором и нечистотами.

Об этом рассказал российский блогер Илья Варламов в своем репортаже.

Он отметил, что ситуация в Чите является самой серьезной среди всех городов, где ему довелось побывать. Варламов сравнил увиденное с Махачкалой, где также, по его утверждениям, очень грязно, однако там при этом присутствует много животных, которые хотя бы могут уничтожать пищевые отходы.

"В Махачкале люди не выливают нечистоты себе под окна, также их спасает большое количество скота, который ходит по улицам и пожирает пищевые отходы. В Чите коров нет, поэтому свалки под окнами начинают гнить, заволакивая жилые дома сладковато-кислым тяжёлым запахом разлагающихся отходов", - сообщил блогер.

По его мнению, читинцы в определенный момент, очевидно, психологически смирились с грязью и мусором на улицах, поэтому для них является оскорбительным не столько состояние города, сколько его обсуждение.

"Когда я удивился, что в Чите всё зас*ано, аборигены в комментариях начали соревноваться, кто больше оскорбился", - отметил он.

Он уточнил, что по итогам 2018 года Забайкальский край стал третьим с конца по качеству жизни в России, после Тывы и Карачаево-Черкесии. Также здесь больше всего безработных на востоке РФ – около 10% от общего количества населения, и в то же время самый резкий рост смертности в стране – в 4,7% за год.

Как сообщал "Апостроф", 3 апреля в сети поднялась волна обсуждения "туалетной проблемы" в России. Так, появились данные, что более 22 процентов россиян не имеют доступа к централизованной канализации.

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