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Под Тернополем простились с бойцом ВСУ, погибшим от пули снайпера: фото и видео

пятница, 12 апреля 2019, 08:23

В четверг, 11 апреля, под Тернополем похоронили украинского военнослужащего Ярослава Чемного, который погиб на Донбассе 7 апреля.

Об этом сообщает westnews.

Военнослужащий родился в 1988 году, проживал в Ивано-Франковске уже более 10 лет. В ряды ВСУ был призван в апреле 2017 года. Мечтал о семье, детях, путешествиях и новой жизни. С самого детства Ярослав Чемный заботился о тех, кому в жизни повезло меньше.

Он был душой компании и настоящим патриотом Украины. Поддерживал революцию Достоинства, а с начала конфликта на Востоке добровольно поехал на Донбасс. 7 апреля погиб от снайперской пули.

Как сообщал "Апостроф", под Кривым Рогом простились с 23-летним бойцом ВСУ Иваном Лисицей.

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