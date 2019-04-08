РУС. | УКР.

понедельник, 8 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

8 апреля

08:11
В Киеве произошло смертельное ЧП в электричке: фото и видео
08:00
Празднование Собора Архангела Гавриила и День цыган: какой праздник 8 апреля
07:50
На Донбассе ликвидирован боевик "Нос": фото
07:35
ВСУ устроили боевикам жесткую трепку на Донбассе: четверо убиты, 14 - ранены
07:24
Слабо? Саакашвили придумал для Порошенко новый тест, видео
07:04
Скандальная Фарион придумала новое унижение для русскоязычных украинцев
06:58
Муж-садист жестоко убил 23-летнюю украинку в США: фото
06:49
В Киеве мощный ночной пожар уничтожил жилой дом: фото и видео с места ЧП
06:30
Гороскоп на 8 апреля: у Львов будут проблемы в отношениях, а Стрельцы окажутся в неловком положении
06:29
Привет, лето: синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды
05:38
Под носом у боевиков ЛНР прогремел мощный взрыв: подробности
04:27
Порошенко и Зеленскому приготовиться: опубликовано видео жарких дебатов в ЮАР
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ВСУ устроили боевикам жесткую трепку на Донбассе: четверо убиты, 14 - ранены

понедельник, 08 апреля 2019, 07:35

В воскресенье, 7 апреля, на Донбассе в зоне проведения АТО вооруженные формирования РФ 10 раз обстреляли позиции украинских военных, однако бойцы ВСУ дали достойный ответ и ликвидировали 4 оккупантов, а еще 14 боевиков получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

За сутки боевики 4 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. Также враг обстреливал воинов ВСУ с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, но потерь среди личного состава армии Украины не было.

Ни один обстрел противника не остался без ответа украинских бойцов. По данным разведки, 7 апреля четырех оккупантов было ликвидировано, 14 - ранены. Также уничтожено один бронетранспортер противника.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе 5 апреля погиб один боец ВСУ и двое получили ранения.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: