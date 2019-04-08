ВСУ устроили боевикам жесткую трепку на Донбассе: четверо убиты, 14 - ранены

В воскресенье, 7 апреля, на Донбассе в зоне проведения АТО вооруженные формирования РФ 10 раз обстреляли позиции украинских военных, однако бойцы ВСУ дали достойный ответ и ликвидировали 4 оккупантов, а еще 14 боевиков получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

За сутки боевики 4 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. Также враг обстреливал воинов ВСУ с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, но потерь среди личного состава армии Украины не было.

Ни один обстрел противника не остался без ответа украинских бойцов. По данным разведки, 7 апреля четырех оккупантов было ликвидировано, 14 - ранены. Также уничтожено один бронетранспортер противника.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе 5 апреля погиб один боец ВСУ и двое получили ранения.