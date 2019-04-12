СБУ приняла неожиданное решение по западному журналисту: документ

СБУ отменила запрет на въезд в Украину шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу.

Об этом сам журналист сообщил в Facebook, опубликовав соответствующий документ.

"Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - написал он.

Вершютц опубликовал письмо СБУ, в котором указано, что запрет на въезд отменен "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд".

Отметим, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль поприветствовала это решение Украины.

"Мы приветствуем отмену запрета на въезд корреспондента ORF Кристиана Вершютца в Украину, как этого требовала Австрия. Мы надеемся, что Кристиан Вершютц снова сможет беспрепятственно продолжать свою журналистскую работу", - написала она в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на год из-за Донбасса и Крыма.