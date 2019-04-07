К президентству не готов: Гриценко повеселил сеть откровенным разговором с Зеленским

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко развеселил сети разговором с Владимиром Зеленским.

О своих впечатлениях от него он поделился в Facebook.

"Сегодня встречался с Владимиром Зеленским. Не для собственного трудоустройства или вхождения нашей команды в его команду, а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства. Кратко, мои впечатления по вопросам, которые считаю общественно значимыми. Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает", - написал он.

Также он описал ответы Зеленского на ряд ключевых вопросов, которые волнуют украинцев.

В сети тут же стали обсуждать заявление Гриценко.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Гриценко сделали громкое заявление о краже голосов.

Также в Раде обвинили Гриценко в списании 919 "лишних" танков.