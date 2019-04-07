РУС. | УКР.

воскресенье, 7 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

7 апреля

13:06
Референдум? Топ-чиновница Путина родом из Украины проговорилась о захвате Крыма
13:02
65 лет Джеки Чану: лучшие цитаты актера
12:40
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Барселона: расписание трансляций
12:40
К президентству не готов: Гриценко повеселил сеть откровенным разговором с Зеленским
12:14
В Киеве активиста увезли в полицию за распространение листовок против Зеленского: видео
11:52
Благовещение Пресвятой Богородицы: открытки, стихи, фото и видео-поздравления
11:50
В Англии назвали сроки возвращения в строй лидера сборной Украины
11:32
Осколки по всей дороге: видео страшного ДТП в Киеве шокировало сеть
11:30
Известный волонтер попала под обстрел на Донбассе: опубликованы фото
11:15
17-летняя украинская теннисистка завоевала третий титул в карьере
10:59
Зеленскому сделали строгое предупреждение о третьем Майдане
10:55
Авиация Трампа "сбросила" ядерные бомбы на Россию: мощные фото учений
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

К президентству не готов: Гриценко повеселил сеть откровенным разговором с Зеленским

воскресенье, 07 апреля 2019, 12:40

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко развеселил сети разговором с Владимиром Зеленским.

О своих впечатлениях от него он поделился в Facebook.

"Сегодня встречался с Владимиром Зеленским. Не для собственного трудоустройства или вхождения нашей команды в его команду, а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства. Кратко, мои впечатления по вопросам, которые считаю общественно значимыми. Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает", - написал он.

Также он описал ответы Зеленского на ряд ключевых вопросов, которые волнуют украинцев.

В сети тут же стали обсуждать заявление Гриценко.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Гриценко сделали громкое заявление о краже голосов.

Также в Раде обвинили Гриценко в списании 919 "лишних" танков.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: