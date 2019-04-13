Для украинских военных вводят новую боевую награду: опубликовано фото медали

В Украине вводится новая система ведомственных наград Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"Первой отличием, которая начинает свой путь к утверждению Министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград будет медаль "За ранение"! "За жертву КРОВИ В БОЯХ ЗА ВОЛЮ УКРАИНЫ"", - говорится в сообщении.

Известно, что количество ранений и их степени тяжести определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке.

Легкие ранения обозначат белой или серебряной ветвью. Тяжелые - золотой или желтой.

В частности, определено, что медальная лента может содержать максимум 3 веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды - только одна за тяжелое ранение.

Утверждает награждения лично Министр обороны или должностное лицо, назначенное Министром. Это может быть и начальник военного комиссариата для вручении на месте.

Как сообщал "Апостроф", 5 апреля в районе села Пески, Донецкой области, снайпером боевиков так называемой ДНР был убит военнослужащий ВСУ Юрий Фармагей. За мужество и героизм старший солдат Юрий Фармагей будет награжден (посмертно).