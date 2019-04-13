Появились фото с места смертельного взрыва на заводе в Лисичанске

Появились новые фотографии с места смертельного взрыва на заводе в Лисичанске.

Снимки опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на предприятии "Лисичанский желатиновый завод".

На место происшествия, где погибли работница предприятия, прибыли пять единиц техники и 21 сотрудник спасательной службы.

Напомним, что взрыв прогремел около 04:00 утра в цеху по производству клея при запуске технического оборудования.

ак сообщал "Апостроф", 17 марта на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе произошел пожар, жители слышали взрывы и видели яркие вспышки.