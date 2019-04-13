В Лисичанске при взрыве рухнула часть завода: первые подробности смертельного ЧП

13 апреля в городе Лисичанск Луганской области на предприятии ОДО "Лисичанский желатиновый завод" прогремел взрыв, в результате чего обрушилась стена цеха, насмерть придавив работницу завода.

Об этом сообщает сообщает издание "ЧасПик".

Взрыв прогремел около 04:00 утра в цеху по производству клея при запуске технического оборудования.

Взрывной волной снесло стену цеха, которая при обрушении придавила одну из работниц предприятия. Женщина скончалась до приезда "скорой".

Более полной информации о разрушениях и жертвах пока нет.

Как сообщал "Апостроф", 17 марта на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе произошел пожар, жители слышали взрывы и видели яркие вспышки.

6 марта под Днепром произошел пожар на заводе по производству пластмассовых изделий, который расположен в селе Камянка.