В Канаде сгорел Украинский культурный центр: опубликовано фото

13 апреля в канадском городе Гамильтон в провинции Онтарио произошел пожар в Украинском культурном центре.

Как сообщает местная пресса, здание было полностью уничтожено огнем.

Известно, что пожар в культурном центре начался после полуночи по местному времени. Возгорание произошло на втором этаже.

В результате пожара крыша и некоторые внешние стены здания рухнули.

Отмечается, что никто не пострадал. Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые фотографии с места смертельного взрыва на заводе в Лисичанске.