В Канаде сгорел Украинский культурный центр: опубликовано фото

13 апреля в канадском городе Гамильтон в провинции Онтарио произошел пожар в Украинском культурном центре.
Как сообщает местная пресса, здание было полностью уничтожено огнем.
Известно, что пожар в культурном центре начался после полуночи по местному времени. Возгорание произошло на втором этаже.
В результате пожара крыша и некоторые внешние стены здания рухнули.
Отмечается, что никто не пострадал. Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.
Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые фотографии с места смертельного взрыва на заводе в Лисичанске.