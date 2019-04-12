Возле Мариинского парка в Киеве в серьезное ДТП попали 4 авто: первые фото

В центре Киева произошла авария с участие четырех машин.
Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".
ДТП случилось около Мариинского парка в столице. Там столкнулись четыре автомобиля.
Известно, что некоторые участники аварии получили травмы. На место прибыли врачи скорой медицинской помощи и проводят осмотр пострадавших.
Больше информации о случившемся нет. Детали и причины происшествия устанавливаются.
Напомним, в Украине планируют повысить штрафы украинским автомобилистам за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами в 10 раз. В частности, рекомендовано принять за основу законопроект №10131
Как сообщал "Апостроф", 12 апреля в центре Киева легковой автомобиль влетел в припаркованный грузовик. Позже в сети опубликовали новые фотографии ДТП.