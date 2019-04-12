Детали разлетелись по дороге: опубликованы фото и видео серьезного ДТП с грузовиком в центре Киева

В пятницу, 12 апреля, в центре Киева легковой автомобиль влетел в припаркованный грузовик.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Авария произошла на улице Мечникова рядом со станцией метро Кловская около 02:30. Машина марки Hyundai Accent с тремя пассажирами врезалась в припаркованный на обочине грузовик Ford Transit.

По словам водителя легковушки, он ехал в сторону Кловского спуска, не превышая скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машину начало сносить в сторону обочины, где она столкнулась с припаркованным грузовиком (легковушка влетела под раму Transit).

В результате удара у Hyundai значительно повредилась передняя часть, включая моторный отсек. Детали от авто разлетелись по дороге. А у грузовика вследствие ДТП отпали задний бампер и запасное колесо.

В аварии пострадали двое людей - водитель и пассажир Ford, который находился на заднем сидении. Обоих госпитализировали в больницу. Также на головные боли и головокружение пожаловался водитель грузового авто.

По словам очевидцев, владелец легковой машины, по их мнению, был пьян. Они подчеркнули, что явно слышали запах алкоголя изо рта и его невнятную речь. Но действительно ли мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, станет известно лишь после экспертизы.

"Оба участника происшествия вели себя адекватно и давали правоохранителям показания о случившемся. На месте работали три экипажа патрульной полиции, две кареты скорой помощи и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля на Одесской трассе в столице случилось страшное ДТП с пострадавшими: два автомобиля столкнулись на большой скорости.