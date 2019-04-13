В Варшаве напали на украинского актера: фото

Украинский актер Артем Мануйлов рассказал о нападении на него в автобусе в Варшаве, когда он разговаривал по телефону с женой на украинском языке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Варшава. Весна. Белый день. Звонит жена. "Извини, любимая. Я сейчас в автобусе, не могу говорить. Наберу тебя, когда выйду. Целую ". А через секунду - удар. Мужчина, стоявший напротив, черной тяжелой сумкой ударил в лицо. Шок и его крики. "Выпердаляй стонд! Выпердаляй!". Отсутствие реакции других пассажиров. Несколько дней в отделениях полиции, на разговорах с правозащитниками", - написал актер.

"Не осталось никаких следов. Этого парня уже задержала полиция и отправила в психиатрическую больницу, чтобы исследовать состояние его адекватности. Дело очень неприятное, поэтому я не мог оставить преступника безнаказанным. Я боролся за свои права, и, к счастью, кое-что удалось сделать . Дело продолжается, поскольку оказалось, что жертвами агрессии этого человека стали еще несколько человек. Но я первым пошел против такого хамства и сообщил о нем" , - отметил Мануйлов.

Он также поделился рассуждениями о том, как добиться справедливости, если стал жертвой агрессии.

"Прежде всего не позволить себя спровоцировать, самому не стать агрессором. Далее (самое главное) - не остановиться, пройти семь кругов препятствий. Унять эмоции, которые накачивают все тело адреналином и заливают глаза кровью. Поверить в то, что настоящая сила не состоит в том, чтобы навалять в ответ. Настоящее мужество - это, не нарушая законов, защитить себя и с помощью соответствующих органов наказать агрессора. В таких ситуациях иностранцы, которые стали жертвами, часто слышат от полиции: "Это безнадежное дело, обращайтесь в суд, мы не можем ничем помочь". Важно не остановиться. Если надо, несколько раз сходить в отделение полиции, привлечь всех знакомых, заставить полицию обратить внимание на дело. Такое нельзя замалчивать, поскольку каждый человек, независимо от национальности, заслуживает уважения. Закон один для всех - но его надо отстаивать. Не стоит опускать руки. За кем правда, тот и сильнее. Поэтому советую изучить свои права и достойно противодействовать агрессии и хамству, если подобная ситуация с кем-то случится", - отметил актер.

Польское издание Fact пишет, что мужчиной, напавшим на украинца оказался преподаватель философии Варшавского университета и Университета кардинала Стефана Вышинского Мартин П. Ранее у него наблюдались проявления неконтролируемой агрессии.

Как сообщал "Апостроф", в Варшаве 8 марта шесть поляков жестоко избили таксиста-украинца из-за его происхождения.

Летом 2018 года в Польше вблизи Познани трое мужчин с мачете напали на украинских девушку и парня. Пара вынуждена была скрываться на территории пожарной части.