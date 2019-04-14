Машину пробило насквозь: жуткое фото смертельного ДТП под Харьковом

Под Харьковом произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля в 15:58 на автодороге "Харьков-Щербаковка" в поселке Русская Лозовая Харьковской области. Предварительно установлено, что 35-л"етний водитель автомобиля "ВАЗ-2110" при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в машине также находились два пассажира. 33-летний местный житель от полученных травм скончался на месте. 31-летний харьковчанин получил черепно-мозговую травму и ушибы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове произошло опасное ЧП с маршруткой.