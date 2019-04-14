На Донбассе произошло смертельное ЧП с шахтерами: что известно

В субботу, 13 апреля, на шахте на Донбассе произошло ЧП, в результате которого один шахтер погиб, еще двое получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Утром 13 апреля во время выполнения работ по цементации купольной части сообщения вентиляционного ствола и прохода чистки зумпфа при перемещении полка перекрытия вентиляционного ствола блока, произошел перекос, из-за которого работники предприятия упали в зумпфовую часть вентиляционного ствола", - уточнили обстоятельства инцидента в ведомстве.

В результате ЧП 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили тяжелые телесные повреждения, а 27-летний проходчик получил тяжелые травмы, из-за которых погиб на месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее на шахте в Кривом Роге произошло смертельное ЧП, в результате чего двое шахтеров погибли.