На шахте в Кривом Роге произошло смертельное ЧП: первые подробности

В среду, 13 февраля, на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге произошла авария: погибло двое горняков.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец.

"Сегодня на шахте "Юбилейная" ОАО "Сухая Балка" погибли два горняка. Проводится расследование причин и последствий аварии. Сочувствуем семьям погибших", - написал Волынец.

По данным местных СМИ в шахте после взрыва горной породы скопился газ.

В пресс-службе Криворожского горотдела полиции сообщили, что тела двух мужчин, сотрудников предприятия, направлены на проведение экспертного исследования для установления причины смерти.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины " Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Кемеровской области России вахтовый автобус, перевозивший работников разреза на шахте "Распадская" упал с обрыва. В аварии шесть человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести.