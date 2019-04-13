Под Харьковом школьники изнасиловали малыша и сняли на видео

В Харьковской области подростки изнасиловали 6-летнего мальчика с инвалидностью.

Об этом сообщает издание "Факты".

Инцидент произошел в поселке Песочин под Харьковом. Там двое восьмиклассников и один ученик девятого класса изнасиловали 6-летнего мальчика из многодетной семьи, который имеет пороки развития.

Школьники заманили малыша в полуразрушенное здание бывшей аптеки и там надругались над ним. Также все действо малолетние злоумышленники снимали на видео. После этого подростки предлагали другим ученикам в школе купить записанный ролик за 50 гривен.

Родители 6-летнего Вовы о трагедии узнали только на третий день и обратились в полицию. Мать мальчика написала заявление, однако отказалась от судмедэкспертизы.

Правоохранители открыли уголовное производство, исследовали место преступления, опросили подростков и отпустили домой. Полицейские заявили, что пока нет никаких прямых доказательств изнасилования, а видео якобы тоже не могут найти.

"Жители Песочина боятся пускать своих детей в школу, в которой учатся насильники и требуют честного расследования", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве задержали "поставщика" мальчиков педофилам.