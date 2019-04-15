​Не такие идиоты: в Украине разгорелся новый скандал из-за плакатов с Порошенко

В Администрации Президента заявили, что не имеют никакого отношения к провокационным бордам в стилистике президента Петра Порошенко с надписью "Конец".

Об этом сообщил "Громадському" заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

"Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", - подчеркнул Горковенко.

По его словам, эти борды могут быть связаны с городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко, поскольку, по его информации, сначала они появились именно в Черкассах.

"Он (Бондаренко - ред.) Формально является представителем "Батькивщины", а неформально, согласно тому, что говорят люди из политических кругов Черкасс, он активно включился в избирательную кампанию Зеленского", - заявил Горковенко.

В полиции "Украинской правде" прокомментировали, что провокационная наружная реклама в стилистике Порошенко размещена с нарушением законодательства.

"Согласно предварительной проверке, эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов", - сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Он отметил, что сейчас полиция проводит проверку по всем регионам, где выявлено размещение политической рекламы данного содержания.

"В соответствии с частью 2 статьи 212-13 КУоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации - влечет наложение штрафа. Относительно лиц, разместивших такую политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", - добавил Тракало.

По его словам, сами борды коммунальные службы снимут.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в социальных сетях опубликовали ролик, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.