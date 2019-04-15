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Под Киевом посреди улицы расстреляли фермера: фото с места убийства

понедельник, 15 апреля 2019, 12:26

В воскресенье, 14 апреля, около полуночи в городе Фастов Киевской области было найдено тело 42-летнего главы одного из местных фермерских хозяйств с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает отдел коммуникаций областного управления Национальной полиции.

В ходе осмотра близлежащих улиц были найдены вещественные доказательства, позволяющие выйти на след убийц. В полиции не стали уточнять, что это за улики.

На теле убитого были обнаружены отверстия от пуль, предварительно пулевое ранение и послужило причиной смерти. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция устанавливает лиц, причастных к убийству жителя Фастова, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, прорабатываются версии убийства. По факту смерти открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в начале апреля в Днепре правоохранители задержали двух молодых людей, который убили человека, чтоб записать видео.

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