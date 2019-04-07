В Днепре поймали парней, убивших человека ради видео: опубликованы фото

В Днепре задержали двух молодых людей, который убили человека ради забавы.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера (6 апреля, - прим. ред.) работники полиции Днепра установили и задержали двух подонков, 1993 и 1996 г.р., которые сбросили в реку неизвестного ради видео на телефон. Человек погиб", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 марта в Мелитополе нашли мертвой ранее пропавшую 21-летнюю девушку.

Также 30-летний подозреваемый в убийстве четырех человек в Виннице31 декабря, мог совершить его из-за затяжного конфликта с супругой.

Помимо этого появилось подробное описание зверского убийства иностранных студенток в Харькове.