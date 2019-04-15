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Полиция раскрыла резонансное убийство ювелира в Киеве: первые детали и фото

понедельник, 15 апреля 2019, 17:02

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в совершении резонансного убийства в Киеве Сергея Киселева, ювелира, который фигурировал в деле "бриллиантовых" прокуроров.

Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова сообщает департамент коммуникации МВД.

По его словам, в результате проведения следственных действий установлено, что убийство было совершено из корыстных мотивов.

Во время обысков изъято два пистолета ПМ, более 1000 патронов различного калибра и четыре ручных гранаты Ф1 и РГД-5, а также произведения искусства, среди которых предположительно картина Поля Синьяка "Порт Ла - Рошель".

"Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева. С ними проводятся следственные действия. Кроме этого, среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году похищена во Франции из музея в городе Нанси . Это картина 1915 года художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость 1,5 миллиона долларов. Пока неизвестно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза ", - отметил Арсен Аваков.

Лица, причастные к совершению преступления задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители проверяют их на причастность к совершенным других преступлений.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ГПУ заявили, что убитый Сергей Киселев не имеет отношения к делу прокуроров.

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