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Убийство в Киеве: в ГПУ рассказали о связи с "бриллиантовым прокурором"

вторник, 05 марта 2019, 20:12

Убитый во вторник владелец ювелирного завода Сергей Киселев не имел отношения к делу "бриллиантовых прокуроров".

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Киселев, который был убит в Киеве, вообще не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое рассматривается в суде... Он не был свидетелем, потерпевшим или заявителем, поэтому заявление представителя бывшего руководства ГПУ, относительно статуса погибшего, является неправдивым", - сказал он.

О том, что убитый имел отношение к делу "бриллиантовых прокуроров" заявил бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе. В частности, он писал, что Киселев узнал свои бриллианты в деле "бриллиантовых прокуроров" Владимира Шапакина и Александра Корнийца.

По словам Сакварелидзе, Киселев фигурировал в одном из эпизодов по данному делу.

Экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько в комментарии "Украинской правде" рассказал, что Киселев проходит потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров".

"В 2010 году у Киселева правоохранители провели обыски и изъяли драгоценности. Впоследствии эти драгоценности "потерялись", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось заявление полиции и новые фото по стрельбе в Киеве.

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